Уроженцу Чечни сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой

Украина
Россиянин подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль, в котором была Амина Окуева и Адам Осмаев

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации. В ближайшее время он будет объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин РФ. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.

"Заказчику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Следствие подготовило ходатайство о его доставке в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда расстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи автомобиль, в котором она находилась вместе с Осмаевым.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 12 января правоохранители задержали подозревамого в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой. Его ДНК совпала с ДНК, найденной на автоматическом оружии, которое убийцы бросили на месте преступления. 