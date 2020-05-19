Уроженцу Чечни сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой
Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации. В ближайшее время он будет объявлен в международный розыск.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Установлено, что подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин РФ. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль.
"Заказчику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Следствие подготовило ходатайство о его доставке в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда расстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи автомобиль, в котором она находилась вместе с Осмаевым.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.
- Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.
- 12 января правоохранители задержали подозревамого в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой. Его ДНК совпала с ДНК, найденной на автоматическом оружии, которое убийцы бросили на месте преступления.
- Муж Окуевой после задержания подореваемого заявил, что знает, кто заказал убийство его жены - это представители власти РФ.
- 14 января подозреваемого Игоря Редькина Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога.