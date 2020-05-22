Киевские ТРЦ могут открыться уже на следующей неделе, – Кличко
ТРЦ в Киеве могут открыться уже на следующей неделе – 27 мая. Об этом на встрече с представителями Украинского совета торговых центров (УСТЦ) сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
При этом, городской глава отметил, что торговые центры нужно подготовить к открытию, а после того, как они начнут работать, необходимо соблюдать все санитарные рекомендации.
Глава УСТЦ Максим Гаврюшин, со своей стороны, поблагодарил КГГА за "конструктивный диалог" и назвал решение открыть ТРЦ "важным и правильным".
Также он добавил, что практически у всех ТРЦ в Киеве есть автоматическая система подсчета посетителей, поэтому контролировать пребывание в торговых центрах необходимого количества людей не составит труда.
"Количество людей в ТРЦ легко контролируется автоматической системой подсчета посетителей и охраной на каждом входе", – говорит Гаврюшин.
Ранее в КГГА говорили, что киевские ТРЦ могут открыть только после запуска метро (его запуск намечен на 25 мая). Также в горадминистрации добавили, что даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу и в случае нарушения правил смогут их штрафовать или закрывать.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.
- По состоянию на утро 22 мая в Украине подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 6 585 выздоровели, 588 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 новых случаев (сутки назад их было 476).