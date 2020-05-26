В Черкасской области двух копов подозревают в разбое и вымогательстве

В Черкасской области двух полицейских подозревают в совершении насилия и вымогательстве взятки. Материалы дела направлены в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУНП в Черкасской области", – говорится в сообщении.

Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием, и вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 УКУ).

Установлено, что в сентябре прошлого года полицейские задержали местного жителя за якобы совершение преступления. Они отобрали у него личные вещи и отвезли к местному кладбищу. Там мужчину избивали и требовали взятку за непривлечение его к ответственности за преступление, которое он не совершал.

В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию.

ГБР сообщило оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции в Киевской области о подозрении в изнасиловании женщины и избиении мужчины.