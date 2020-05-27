Выходные дни в июне 2020: украинцы будут отдыхать 10 дней
В июне украинцы будут отдыхать треть мясяца. Всего в июне 2020 будут два государственных праздника: 7 июня – Троица и 28 июня – День Конституции Украины.
Православная церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи. Таким образом выходной с воскресенья переносится на понедельник.
28 июня – День Конституции Украины – также в этом году выпадает на воскресенье, выходным будет понедельник.
Таким образом, в мае украицев ждут 10 выходных и 20 рабочих дней.
Календарь официальных и неофициальных праздников в июне
1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
7 июня — Святая Троица
8 июня — Всемирный день океанов
9 июня — Международный день друзей
14 июня — Всемирный день донора
21 июня — День отца
22 июня — День скорби и Чествование памяти жертв войны в Украине
28 июня — День Конституции Украины
28 июня — День молодежи Украины
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.
- Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский и Харьковский метрополитены. В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток. Позже заработало метро и в Днепре.