Вход в киевское метро в часы пик будут ограничивать, – Кличко

В киевском метро в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не создавать большого скопления людей. Об этом сказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", – пояснил он.

Мэр призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье. "К сожалению, не все придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим! Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом", – сказал Кличко.

Он считает, что в нынешней ситуации общественным транспортом следует пользоваться только в случае крайней необходимости.

По данным КГГА, после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез 835 тыс. пассажиров, а метро за два дня – 773 тыс.

До карантина пассажиропоток в столичной подземке достигал 1,5 млн человек в сутки.

Напомним, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии в столице с 30 мая торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон) и гостиниц.

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