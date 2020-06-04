Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований (ГБР) осуществить привод экс-президента Петра Порошенко на допрос 10 июня. Такое решение суд принял 4 июня, передают "Українськi новин".

ГБР накануне обратилось в суд с ходатайством о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.

Допрос запланирован на 11:00. Экс-президент вызывается в качестве свидетеля.

В ГБР сообщили, что допрос будет касаться уголовного производства, в котором расследуются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

Также 3 июня ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допрос 10 июня в рамках расследования уголовного производства, "в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств".

Речь идет об уголовном производстве, открытом в мае после публикации записей разговоров ("пленок Деркача"), которые якобы состоялись между Порошенко, когда он был президентом, и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.

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