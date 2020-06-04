В Ивано-Франковске полицейские избили и обматерили задержанных подростков

В Ивано-Франковске полицейские задержали подростков якобы за нарушение общественного порядка, а затем били и обзывали их в отделении. Об этом сообщает местное издание "Галка".

По факту инцидента отец одного из подростков подал заявление. Он также предоставил аудиозапись разговора.

Инцидент произошел вечером 30 мая. Полицейские задержали двух молодых людей (17-летнего Максима Сукенника и его товарища), так как они, находясь в компании, якобы дрались между собой.

Из действия были расценены как нарушение общественного порядка, поэтому юношей доставили в городской участок. Задержанным удалось осуществить 30-минутную запись в отделении полиции. Эту запись затем передал отец Сукенника в прокуратуру.

В частности, Сукенник заявил, что один из полицейских ударил его в грудь, а его товарища били по лицу.

Также они рассказали, что их заставили раздеться до белья, унижали из-за татуировок (спрашивали, готовы ли они за них ответить, и в будущем будут отвечать за них "на зоне"). У юношей взяли отпечатки пальцев, тату сфотографировали.

Задержанные отказались подписывать документы, которые подготовили в отделении полиции. Это разозлило одного из полицейских, который, судя по записи, сказал: "Я тебя спущу на землю, ты сопля ты еб****, я таких, как ты, хаваю на завтрак, и сразу выс*** на***. Ты усек бл***? Щенок нах**. Ты подпишешь на**й бл**ь, ты это подпишешь, что о****ш на**й. Здесь еще не такие подписывали. Смотри, спортсмен нев***** я... Еще не такие подписывали бл * * ь, смотри на***, спортсмен нев * ** * * я на * * й, я тебя как пере**у, ты ох * * * ш, тут еще не такие рыгали".

По результатам проведенного расследования двое полицейских уволены, один снят с занимаемой должности, двое получили другие дисциплинарные взыскания. Материалы служебного расследования будут направлены в Государственное бюро расследований. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

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