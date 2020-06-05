Склонен к суициду: "минера" моста Метро отправили в психбольницу

В пятницу, 5 июня, Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, угрожавшему взорвать мост Метро в столице.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

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"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение", – сказала она.

По ее словам, в психиатрической лечебнице Ткаленко будет содержаться в условиях, исключающих его опасное поведение до 29 июля включительно.

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