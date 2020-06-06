Детские лагеря летом-2020 должны оставаться закрытыми, – Ляшко

Детские оздоровительные учреждения в Украине летом 2020 года должны оставаться закрытыми.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "112 Украина".

"Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что каждый год в детских лагерях фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больных госпитализируют в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.

"Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", – заявил Ляшко.

По его словам, после карантина дистанция между людьми и мытье рук должны стать нормой жизни.

"Этот год мы должны научиться жить так, как это было при карантине. То есть социальная дистанция, мытье рук, чистые руки должны стать нашим правилом жизни", – пояснил Ляшко.

Относительно того, как в будущем может вводиться карантин – это будет делаться в случае роста заболеваемости.

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