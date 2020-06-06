Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала новые детали дела
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о новых деталях в деле о прошлогоднем убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.
Об этом генпрокурор рассказала в видеобращении, обнародованном на сайте ведомства.
По ее словам, полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону места, где находился ребенок.
На следующих судебных заседаниях по этому делу, которые назначены на 18 и 19 июня, планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.
Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейского и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.
"С конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок его действия продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток. Еще двое – инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня 2019 года в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице.
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По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
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Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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26 декабря Переяславский райсуд так и не рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова.
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1 января 2020 года мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена трем подозреваемым в Тлявова: полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею.