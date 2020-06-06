Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала новые детали дела

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о новых деталях в деле о прошлогоднем убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом генпрокурор рассказала в видеобращении, обнародованном на сайте ведомства.

По ее словам, полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону места, где находился ребенок.

На следующих судебных заседаниях по этому делу, которые назначены на 18 и 19 июня, планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.

Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейского и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

"С конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок его действия продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток. Еще двое – инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери", – говорится в сообщении.

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