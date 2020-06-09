На Донбассе подорвался бронеавтомобиль, ранены 10 военнослужащих

Под Авдеевкой в Донецкой области сегодня утром подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Минно-взрывные травмы получили 10 военнослужащих. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что 9 июня, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевского коксохимического завода" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве", – говорится в сообщении.

Пострадавшим военнослужащим оказали медицинскую помощь. Начато расследование по статье "террористический акт".

Напомним, за сутки 8 июня в зоне ООС пророссийские боевики 11 раз нарушали режим тишины. Ранен один украинский военнослужащий.

Как ранее сообщал Фокус: