"Дело картин": Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент Украины, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко в среду, 10 июня, прибыл на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, пишет LB.ua.

А сторонники Порошенко устроили у здания ГБР выставку с картинами-карикатурами.

"Сегодня на улице Петлюры под стенами ГБР происходит настоящее художественное событие, встреча с прекрасным. А ценители искусства у нас сидят в ГБР", – пошутил Порошенко перед зданием Бюро.

Порошенко добавил, что "теряется в догадках", зачем он мог понадобиться ГБР.

"Могу только предсказать, что они хотят извиниться за грубое нарушение закона, когда вооруженный до зубов спецназ... штурмовал не Славянск, как шесть лет назад, а национальный музей Гончара. Возможно, они сообщат, что преступники, совершившие эти преступления, руководители, отдавшие незаконный приказ, и заказчики с высоких кабинетов привлечены к ответственности, уволены с работы, как это должно происходить в правовом государстве", – сказал он.

Порошенко назвал абсурдным "дело картин", а претензии ГБР – надуманными.

Несколько активистов с лагеря Порошенко увидели съемочную группу 1+1 и начали кричать "Ганьба плюсам", пишут Vesti.ua.

Вместе с Порошенко к зданию ГБР пришла большая группа поддержки, включая народных депутатов, например, Нину Южанину, Артура Герасимова и Алексея Гончаренко.

На предыдущие вызовы Порошенко не реагировал и в ГБР не приходил.

Как ранее сообщал Фокус: