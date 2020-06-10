"Дело картин": Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Пятый президент Украины, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко в среду, 10 июня, прибыл на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, пишет LB.ua.
А сторонники Порошенко устроили у здания ГБР выставку с картинами-карикатурами.
"Сегодня на улице Петлюры под стенами ГБР происходит настоящее художественное событие, встреча с прекрасным. А ценители искусства у нас сидят в ГБР", – пошутил Порошенко перед зданием Бюро.
Порошенко добавил, что "теряется в догадках", зачем он мог понадобиться ГБР.
"Могу только предсказать, что они хотят извиниться за грубое нарушение закона, когда вооруженный до зубов спецназ... штурмовал не Славянск, как шесть лет назад, а национальный музей Гончара. Возможно, они сообщат, что преступники, совершившие эти преступления, руководители, отдавшие незаконный приказ, и заказчики с высоких кабинетов привлечены к ответственности, уволены с работы, как это должно происходить в правовом государстве", – сказал он.
Порошенко назвал абсурдным "дело картин", а претензии ГБР – надуманными.
Несколько активистов с лагеря Порошенко увидели съемочную группу 1+1 и начали кричать "Ганьба плюсам", пишут Vesti.ua.
Вместе с Порошенко к зданию ГБР пришла большая группа поддержки, включая народных депутатов, например, Нину Южанину, Артура Герасимова и Алексея Гончаренко.
На предыдущие вызовы Порошенко не реагировал и в ГБР не приходил.
Как ранее сообщал Фокус:
- На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин".
- Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины. Сам Порошенко заявил, что картины были куплены и легально ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.
- Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР соблюдением требований закона не озабочены, считает адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань. Так он отреагировал на решение Печерского суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР 10 июня. Ходатайство об этом в суд подали следователи ГБР.