Трубе не разрешили через суд восстановиться в должности главы ГБР

Верховный Суд отказался признать противоправным указ президента Украины Владимира Зеленского и восстановить Романа Трубу в должности директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение принято 12 июня коллегией судей Кассационного админсуда.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований", – сказано в решении.суда.

Полный текст решения по делу будет изготовлен в течение пяти дней.

Напомним, Роман Труба 28 января заявил, что оспорит в суде указ президента Владимира Зеленского об увольнении с должности главы ГБР.

По его мнению, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.

Как ранее сообщал Фокус:

В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).

Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.