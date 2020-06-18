США продадут Украине 16 боевых катеров с оборудованием и вооружением

Государственный департамент США одобрил продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования по сметной стоимости 600 млн долларов. Об этом сообщило Агентство по оборонной безопасности.

В сообщении говорится, что кроме самих катеров будет поставлено такое оборудование и вооружение для них:

32 пушки MSI Seahawk A2;

20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) (16 установленных и 4 запасных);

16 акустических систем дальнего действия (LRAD);

16 систем идентификации "свой-чужой" (IFF);

40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных).

Также будут поставлены коммуникационное и вспомогательное оборудование, запчасти, инструменты и испытательное оборудование.

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В стоимость поставки включены обучение персонала и учебное оборудование.

В сообщении говорится, что "предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Напомним, американская сторона передала Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: