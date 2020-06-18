США продадут Украине 16 боевых катеров с оборудованием и вооружением
Государственный департамент США одобрил продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования по сметной стоимости 600 млн долларов. Об этом сообщило Агентство по оборонной безопасности.
В сообщении говорится, что кроме самих катеров будет поставлено такое оборудование и вооружение для них:
- 32 пушки MSI Seahawk A2;
- 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) (16 установленных и 4 запасных);
- 16 акустических систем дальнего действия (LRAD);
- 16 систем идентификации "свой-чужой" (IFF);
- 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных).
Также будут поставлены коммуникационное и вспомогательное оборудование, запчасти, инструменты и испытательное оборудование.
В стоимость поставки включены обучение персонала и учебное оборудование.
В сообщении говорится, что "предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
Напомним, американская сторона передала Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 декабря 2019 года оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.
- Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.
- Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.
- Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи.
- 15 мая США передали Украине военное и медицинское оборудование для использования в зоне Операции объединенных сил на общую сумму 25 млн долларов.
- 11 июня Конгресс США полностью утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $ 250 млн.