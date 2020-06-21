Взрыв дома на Григоренко: движение на проспекте ограничено
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Патрульные оградили место происшествия и обеспечили публичную безопасности на прилегающей территории. Движение транспортных средств на проспекте Григоренко временно ограничен. Также полицейские помогают эвакуировать граждан и предоставляют, при необходимости, домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Предварительной причиной инцидента в ГСЧС называют взрыв газовоздушной смеси.
Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.
Напомним, в 10 утра, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв: предварительно произошло возгорание газа.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
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