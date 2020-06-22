Камера "Эпицентра" сняла момент взрыва в доме на Позняках
Видео опубликовано в Facebook на странице dtp.kiev.ua.
Момент взрыва зафиксировала одна из камер торгового центра "Эпицентр".
По состоянию на 18 часов 22 июня спасатели нашли под завалами тела 3 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.
Из-за угрозы обрушения сотрудники ГСЧС работают вручную. Сейчас они распиливают плиты в разрушенной квартире на 4-м этаже.
В Киевгазе сегодня подтвердили, что снимали во взорвавшемся доме счетчики на поверку. Также в компании добавили, что за июнь сняли тысячу счетчиков по всему Киеву, а с начала года – уже 5,5 тыс.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.
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Из дома киевской многоэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.