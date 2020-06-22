Взрыв на Позняках: следов взрывчатки не нашли
Об этом сообщает ВВС-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", – сообщили полицейские.
Основная версия, которая рассматривается следователями – это взрыв газовоздушной смеси.
Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена. Трое человек погибли.
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Из дома киевской многоэтажки, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.