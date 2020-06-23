Суд отменил подозрение Ивану Кузнецову, который погиб при нападении на Сергея Стерненко

Об этом в Facebook сообщил Сергей Стерненко.

"Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый на просьбу адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1000 напал на меня возле моего дома", – написал активист.

По его словам, также "сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17.03.2019 сбежал из Украины".

В комментариях под постом Стерненко также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Как дела? Сколько стоит отмазывание титушек и заказчиков убийств".

В свою очередь юрист Андрей Портнов подтвердил в своем Telegram-канале, что подозрение отменили по обращению его адвокатов.

"Это судебное решение разрушает версию следствия, что убийца защищался от нападения и создает прямые основания для изменения квалификации подозрения фигуранту", – написал Андрей Портнов.

Он также отметил, что его юридическая команда будет добиваться переквалификации статьи подозрения в отношении Стерненко на "умышленное убийство с особой жестокостью, предусматривающее пожизненное лишение свободы".

Как ранее сообщал Фокус:

15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.

Изначально в решении суда было прописано, что под домашним арестом Стерненко должен находится по месту прописки – в одесской воинской части. На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста на киевскую квартиру.