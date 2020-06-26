Геращенко назвал главную версию взрыва на Позняках

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу Право на власть.

По его словам, в настоящее время в этом деле не предъявлены подозрения ни одному человеку.

"Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, − это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа", − отметил Геращенко.

Он добавил, что если действительно будет достаточно аргументов полагать, что трагедия была вызвана непрофессиональными действиями сотрудников Киевгоргаза, "то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство".

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.