Геращенко назвал главную версию взрыва на Позняках
Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу Право на власть.
По его словам, в настоящее время в этом деле не предъявлены подозрения ни одному человеку.
"Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, − это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа", − отметил Геращенко.
Он добавил, что если действительно будет достаточно аргументов полагать, что трагедия была вызвана непрофессиональными действиями сотрудников Киевгоргаза, "то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство".
Как ранее сообщал Фокус:
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