"Включите мозги". В киевском метро женщины с метлой призывали пассажиров снять маски

В киевском метро группа из шести женщин с ребенком призывали пассажиров снять маски и кричали, что коронавируса не существует.

Соответствующее видео опубликовано в группе "Киев оперативный" в Facebook.

Начали свою агитацию они еще на эскалаторе, а потом продолжили в вагоне метро. Одна из женщин держала в руке метлу, а на ее лицо была надета косметическая тканевая маска.

Женщины кричали, "вас обманывают", "никакого коронавируса нет", "включите мозги", "снимайте маски" и "дышите свободно".

На нем видно, как несколько женщин, одна из которых с ребенком, кричат другим пассажирам: "вас обманывают" и что "никакого коронавируса нет".

Женщина держит в руках метлу, а на лице у нее - косметическая тканевая маска.

Напомним, согласно опросу КМИС, 66% украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно, и только 18% придерживаются мнения, что он возник естественным путем.

При этом 37% из общего числа опрошенных считают, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам". Еще 29% выбрали вариант, коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

Как ранее сообщал Фокус:

За минувший сутки в Украине установлен третий подряд антирекорд по числу новых случаев коронавируса – COVID-19 подтвердили у 1109 человек. Больше всего заболевших с начала эпидемии во Львовской области – 4836.

Премьер Деним Шмыгаль заявил, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости на коронавирус. Он призвал всех придерживаться правил адаптивного карантина, поскольку это единственный путь предотвратить введения жестких ограничений как в марте.