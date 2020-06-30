Каждый пятый украинец в марте работал без трудовой книжки, – Госстат

По данным Госстата, в первом квартале 2020 года из числа неформально занятых работали по найму 1,5 млн человек, а не по найму ("на себя") – 1,9 млн человек.

За первый квартал количество неформально занятых сократилась на 1,6% – на конец 2019 года их было почти 3,5 млн.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий заявил, что уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале 2020 года, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии он будет уменьшаться, но в целом по итогам года будет выше прошлогоднего.

Уровень безработицы населения в возрасте 15–70 лет (в % к рабочей силе соответствующего возраста)

Как ранее сообщал Фокус: