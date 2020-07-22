У владельца танкера Delfi есть время до конца недели, чтобы поднять корабль

Подробнее об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Если она (попытка. – Ред.) будет неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов", – пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас отрабатывают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером.

Поздно вечером 21 ноября 2019 года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включая капитана.

Когда 4 июля в Одессу с рабочим визитом приехал президент Владимир Зеленский, председатель Одесской ОГА Максим Куцый заверил главу Украины, что танкер уберут до 20 июля.

"20 июля – это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все", – заявил в свою очередь Зеленский.

18 июля начались работы по подъему затонувшего танкера. Пока что попытки поднять танкер не увенчались успехом.