Луцкий террорист изначально хотел захватить собор

Арестованый за захват заложников в Луцке Максим Кривош сначала хотел захватить собор Святой Троицы. По его словам, он хотел вернуться в собор "со своей правдой".

Об этом он заявил во время заседания суда.

"Объясняю, потому что я там в духовной семинарии… я там увидел… я туда пришел за духовностью. И поэтому я хотел эту акцию сделать показательной, этот перфоманс… Хотел сделать в этом соборе, потому что я с него начинал, я хотел найти правду, я хотел вернуться со своей правдой к нему. Но поскольку он сейчас закрыт, карантин и так далее, поэтому пришлось мне выбирать альтернативный способ", – заявил Кривош, добавив, что выбрал автобус случайно.

Свято-Троицкий собор в Киеве / Relax.com.ua

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в котором бы назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал всех посмотреть фильм "Земляне" (2005 года). В противном случае Кривош грозился взорвать одну бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно, в многолюдном месте в городе.