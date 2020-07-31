Два возможных компромисса для Донбасса: Кравчук рассказал, на какие уступки готов пойти

Украина
"Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается", – сказал Кравчук. Однако отметил моменты, в которых готов пойти на определенные уступки. 

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук готов идти на компромиссы в вопросах реинтеграции Донбасса. 

"Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус",  подчеркнул Кравчук.

Второй момент  свободная экономическая зона на Донбассе.

"Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально", - заявил экс-президент, отметив, что намерен "выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям".

Напомним, бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма прекратил участие в переговорном процессе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу. Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске в июне 2019 года. До этого, он уже занимал эту должность до октября 2018 года

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что временно будет исполнять обязанности главы делегации. После этого президент Владимир Зеленский говорил, что среди претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются Леонид Кравчук и вице-премьер Алексей Резников, который исполняет обязанности заместителя главы украинской делегации в ТКГ.  Резников поддержал предложение Зеленского назначить главой Кравчука.