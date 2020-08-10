Изнасилование в Кагарлыке: уволены 9 полицейских

148 полицейских Обуховского отдела полиции и подчиненных ему Ржищевского и Кагарлыкского отделений полиции прошли аттестацию на фоне ситуации с изнасилованием полицейскими в участке. По результатам 9 правоохранителей подлежат увольнению.

Об этом сообщает УНН.

"По факту избиения гражданки П. работниками Кагарлыкского отделения полиции, руководством Национальной полиции Украины и Главного управления были назначены служебные расследования, по результатам которых 25 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, из которых 5 уволены со службы в полиции, с занимаемых должностей уволены 6 работников, еще на 14 полицейских наложены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины", – сказано в сообщении.

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В целом прошли аттестацию 148 полицейских: в Обуховском отделении полиции – 98, в Кагарлыкском отделении полиции – 39 и в Ржищевском отделении полиции – 11.

Уволили 8 офицеров полиции и одного сержанта. 11 офицеров и двух сержантов понизили в должности.

Напомним, 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы. Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлыкского ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жертвой стала 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.