Сивохо назвал "слишком болезненной" реакцию властей на инициативы Фокина

Сергей Сивохо, бывший внештатный советник секретаря СНБО, считает, что "наверху" слишком болезненно восприняли инициативу заместителя руководителя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

"Такое ощущение, что первый премьер-министр Украины попал туда случайно, и никто с ним не обсуждал предварительно "линию партии". Так у нас во всем – назначают, дают полномочия, а потом – ну мы не согласны, этот человек не с нами, мы его первый раз видим", – написал Сивохо.

Напомним, 30 марта сам Сивохо был уволен с должности советника в СНБО. О причинах увольнения не сообщалось, но перед этим националисты резко негативно восприняли предложенную Сивохо "Национальную платформу примирения и единства" на Донбассе.

87-летний Витольд Фокин указом президента 18 августа был официально назначен в состав украинской делегации в ТКГ. Он должен отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом.

29 августа Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

Ермак отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, а законопроект об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявления Фокина по Донбассу спекулятивными и провокационными, которые не отвечают национальным интересам Украины.