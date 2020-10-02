Боевики устраивают поджоги на Луганщине, используя трассирующие пули, - волонтеры

Видео передали волонтерам украинские военные, которые зафиксировали момент поджога на камеру мобильного телефона.

Подтверждающие кадры опубликовали на странице волонтерского фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой - неизвестно. К тому же враг использовал трассирующие пули. Поэтому Луганщина пылает уже третий день", - говорится в сообщении.

Волонтеры теряются в догадках, сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой.

Стоит отметить, что на видео с первой минуты видно, как некие люди разбрасывают огонь в траву возле позиций ВСУ.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.