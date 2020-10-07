Сутки на Донбассе. Боевики обстреляли Зайцево и Водяное

За прошедшие сутки вторника, 6 октября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, поскольку вооруженные провокации противники были неприцельными, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности ОТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия — неподалеку Водяного", — рассказали в пресс-центре.

При этом, боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих за сутки не было. Помимо этого, бойцы ВСУ помогали спасателям локализовывать пожары вблизи Майорска, Екатериновки, Попасной, Хутор Вольный и Станицы Луганской.

"Кроме того, военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области справляться с последствиями пожаров", — добавляют в пресс-центре.

С начала суток среды, 7 октября, ни одного обстрела не зафиксировано.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. По фактам пожаров начаты уголовные производства. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где огонь угрожает 31-му населенному пункту.

В Офисе президента Украины требуют установить причины масштабного пожара в Луганской области и призывают правительство оперативно и без бюрократии оказать помощь пострадавшим.