Инна Воронова, которая выложила видео работы ПВО, пожаловалась на решение суда (видео)

По словам певицы, жизнь ее и ее детей подвергается опасности, поскольку теперь они не могут пойти в бомбоубежище во время обстрелов города.

В пятницу, 2 июня, Соломенский районный суд города Киева назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста певице Инне Вороновой, которая опубликовала в соцсетях кадры работы ПВО. Воронова эмоционально прокомментировала решение суда в своем Instagram.

По словам певицы, она сделала глупость и сожалеет об этом. Также она считает, что возбуждение уголовного дела абсолютно законно, готова сотрудничать со следствием и не помышляет о побеге. В то же время Инна считает, что избранная мера пресечения лишена здравого смысла и опасна для жизни ее самой и ее двоих детей.

"Сегодня прокурор предложил судье, а та дала свое согласие, что теперь я со своими детьми не имею возможности идти в бомбоубежище. Наказание за мою невнимательность – это смертная казнь? Моя и моих детей?", – спросила у подписчиков Воронова, добавляя, что мнение аудитории для нее очень важно.

Кроме того, она считает, что кому-то выгодно делать из нее преступницу.

"Я с первых дней войны нахожусь в Киеве. Я воспитываю детей сама. Я пишу украинскую музыку, я написала в поддержку нашей армии украинские песни. Кому и зачем сейчас нужно делать из меня преступницу? Я очень хочу знать на это ответ", – сказала она в сторис.

Певица Инна Воронова показала работу ПВО в Киеве

Напомним, в ночь на 16 мая Инна Воронова опубликовала видео в своем Instagram, на котором было видно работу украинской системы ПВО в Киеве. Впоследствии на этом месте произошла вспышка, и российские телеграм-каналы истолковали это как прилет "Кинжала" по системе ПВО Patriot.

16 мая Инна Воронова опубликовала видео с публичным извинением за произошедшее. По ее словам, в момент съемки и публикации видео работы украинской ПВО ночью она была напугана и не осознавала полных последствий своих действий. Она выразила сожаление и призывала "понять ее ситуацию".

Чем известна Инна Воронова?

Инна Воронова приходится супругой Юрию Чернецкому, которого задержали 25 августа 2022 года после обнаружения 20 пакетиков с кокаином. По данным Генпрокуратуры, Чернецкий систематически занимался сбытом наркотиков в Киеве.

После задержания Чернецкого, Воронова выступила на своей странице в Instagram с просьбой собрать 4 миллиона гривен на залог для мужа. Она утверждала, что такая сумма не является большой, а Чернецкий не является наркодилером, а скорее артистом.

Напомним, 31 мая певица возмущалась тем, что остальных блогеров, публиковавших работу ЗРК в Киеве, оставили в покое, а к ней якобы проявляют особое внимание. Также она сказала, что в СБУ ей пообещали, что "все будет хорошо", а теперь хотят сообщить о подозрении.

В ночь на 16 мая ВС РФ атаковали территорию Украины 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. В пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного проинформировали, что защитникам удалось сбить 6 ракет "Кинжал".