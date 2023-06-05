Цой во Львове: какая именно российская музыка запрещена в Украине — разбираемся

В Украине в очередной раз разгорелся языковой скандал. На этот раз причиной стали песни Виктора Цоя: нардеп Наталья Пипа сделала замечание уличному музыканту во Львове, игравшему композиции советского рокера. При этом Алексей Арестович считает, что право слушать музыку на любом языке охраняется Конституцией. Фокус спросил у адвоката, что конкретно запрещает закон о российской музыке.

В пятницу, 2 июня, во Львове разгорелся очередной языковой скандал. Народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа сделала замечание юноше, исполняющему песни Виктора Цоя на улице. В ответ парень перешел на нецензурную лексику. Он сказал, что приехал из Одессы, которую ВС РФ якобы обстреливают сильнее Львова. Позже в интернете появилось видео, на котором подросток извинился перед Пипой и жителями Львова. При этом он обратился к аудитории уже на украинском языке. Извинения парень принес непосредственно за ненормативную лексику в адрес Пипы, но не за песни Цоя.

Фокус спросил у Натальи Пипы, что же заставило ее пойти на конфликт с подростком, а также поговорил с адвокатом Аллой Бронишевской о том, как должен работать закон о запрете российской музыки в Украине.

Наталья Пипа: "Я не знала, что это Цой"

"Я услышала российскую музыку, поэтому подошла сделать замечание. Я не знала, что это музыка Цоя. Более того, я его имя впервые услышала в пятницу вечером [2 июня], тогда же узнала, что это рок-музыкант. Я выросла на песнях Владимира Ивасюка, группы "Плач Єремії" и "Океана Эльзы" и понятия не имела, кто этот музыкант, чью песню исполнял юноша", — рассказывает Фокусу Наталья Пипа.

Депутат уточнила, что ей пришлось вызвать полицию, ведь молодой человек вел себя по-хамски и продолжал спорить о своем праве исполнять российские песни.

"На данный момент парень находится в приюте для несовершеннолетних. Мы сейчас общаемся с его мамой и решаем вопрос, как ему помочь, потому что в семье ситуация не очень хорошая. Мне по-человечески его жаль, но я не причинила парню никакого вреда, а может даже уберегла в тот день от беды – кто знает, чем все это могло закончиться на улице", — говорит Пипа.

По словам депутата, уличного музыканта собираются привлечь по статье "мелкое хулиганство", ведь закон о запрете российской музыки не имеет четко прописанной ответственности за нарушение.

Не запрещен — значит разрешен

С октября прошлого года вступил в силу закон, запрещающий использование российской музыки в украинских медиа и общественных местах. Под запрет попали все исполнители, которые являлись или являются гражданами страны-агрессора с 1991 года. Советский рок-музыкант Виктор Цой умер в 1990 году, а значит не попадает под действующий запрет. Таким образом, юноша во Львове фактически не нарушил закон, исполняя его песни.

"С точки зрения закона о запрете российской музыки, нарушения не было: Виктор Цой не являлся гражданином страны-агрессора. Хочу также заметить, мнение о том, что ответственности за нарушение этого запрета нет, не совсем верно. Закон предусматривает административную ответственность за хулиганство, при этом можно открыть даже уголовное производство, если правонарушение повлекло за собой угрозу национальной безопасности", — говорит Фокусу адвокат Алла Бронишевская, член Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По мнению эксперта, в законе есть куда более спорный момент, который все еще не урегулирован.

"Закон четко запрещает музыкантов, которые являлись или являются гражданами страны-агрессора, но человек может петь на русском языке и не являться гражданином России. Эти вопросы требуют уточнения непосредственно от СБУ, которая выдает разрешение российским артистам на творчество на территории Украины", — говорит Бронишевская.

В законе о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора сказано, что в Украине должен быть "белый список" артистов, осуждающих агрессию России. Их песни можно будет включать на радио и в публичном пространстве.

"Чтобы попасть в такой список, исполнители или их представители должны подать заявление в СБУ. В нем они должны отметить, что поддерживают суверенитет и целостность Украины, призвать Россию немедленно прекратить агрессию против Украины, а также обязаться воздерживаться от любых шагов, противоречащих этим письменным заявлениям", — говорится в законе.

Но, по словам Натальи Пипы, этого "белого списка" до сих пор нет, хотя его создание Министерство культуры анонсировало еще год назад.

Арестович за Цоя

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович также отреагировал на языковой скандал из-за песен Цоя. Он считает, что право петь, читать и слушать на том языке, на котором человеку удобно, — вполне законно и охраняется Конституцией. Украины

"Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это — твоя личность, твоя самоидентификация, твое право, защищенное Конституцией", — сказал Арестович в своем Telegram-канале.

Также он считает, что большинство принятых в Украине "языковых" законов якобы нарушают Конституцию Украины.

Но адвокат Алла Бронишевская объясняет, что в законе о музыке ни слова не сказано о российском языке.

"Там идет речь об исполнителях и о песнях, которые исполнялись людьми, являющимися гражданами страны-агрессора. Запрета на русский язык в этой норме нет, а значит Конституцию закон точно не нарушает", — подчеркивает адвокат.

По ее мнению, этот закон очень правильный и нужный, ведь он помог "раскрыть украинскую музыку и продемонстрировать богатый украинский талант", который долгое время находился в тени российского шоу-бизнеса.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский недавно попал в языковой скандал. Он не хотел разговаривать на украинском языке в прямом эфире.

А в апреле этого года произошел языковой конфликт с военным ВСУ в Буковеле. Отдыхающий в халате обозвал военного и посоветовал ему ехать в Бахмут.