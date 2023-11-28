Отравления украинских политиков за последние годы: причастна ли Россия

На украинских политических деятелей неоднократно совершали покушения на жизнь. Фокус рассказывает о попытках отравления главы Минобороны Рустема Умерова, третьего президента Виктора Ющенко, бывшего посла США Джона Хербста и бывшего министра МВД Василия Цушко.

Во вторник 28 ноября в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МО) подтвердили покушение на жену Кирилла Буданова — ее отравили. Кроме Марианны пострадали и другие сотрудники разведки, которые отвечали за операции, связанные с РФ. Однако это не единственный подобный случай в Украине не только с начала полномасштабного вторжения, но и задолго до войны. Фокус рассказывает о четырех случаях отравления политических деятелей.

Отравление главы Минобороны Украины Рустема Умерова

В начале 2022 года росСМИ со ссылкой на три источника сообщили, что Рустема Умерова, тогдашнего участника делегации российско-украинских переговоров, могли отравить. Сам Умеров тогда заявил, что с ним все в порядке и посоветовал не читать непроверенные источники.

Тогда же стало известно об отравлении российского миллиардера Романа Абрамовича, который также участвовал в переговорах. Источники из окружения бизнесмена рассказали, что симптомы отравления химическим оружием начали проявляться в Киеве. После поездки в Киев Абрамович и Умеров поехали в Стамбул, где начали плохо себя чувствовать, у российского бизнесмена болела голова, были проблемы со зрением, облазила кожа, тогда как у Умерова были не такие сильные симптомы.

Отравление третьего президента Украины Виктора Ющенко

Накануне президентских выборов в 2004 году Виктора Ющенко отравили. Он в интервью BBC рассказал, что это была третья попытка покушения.

"Это была третья попытка покушения, когда до выборов оставался почти месяц. На встрече с руководством службы безопасности Украины, которое сотрудничало тогда с российской командой, мне подсыпали яд. Мы ужинали где-то в 22:30, это было после большого митинга", — сказал он.

По информации следствия, яд добавили в рис. Через час Янукович почувствовал сильную головную боль, на его губах был металлический привкус, потом его вырвало. В последующие дни начались отеки тела, голова стала больше по размерам, начались воспалительные и гнойные процессы внутри тела. Несмотря на то, что в 2008 году российская прокуратура заявила, что обнаруженный в организме Ющенко диоксин не производится в России, он убежден, что именно РФ причастна к инциденту.

Отравление бывшего посла США в Украине Джона Хербста

В мае 2023 года Атлантический совет со ссылкой на росСМИ сообщили о вероятном отравлении Джона Хербста. По информации российских журналистов, Хербст был одним из по меньшей мере четырех человек, которых за последние два года могли отравить лица, связанные с российскими спецслужбами.

Атлантический совет заявил, что в апреле 2021 года он заболел и почувствовал симптомы, которые могли свидетельствовать об отравлении, у него наблюдался повышенный уровень токсинов в крови. Медики лечили Хербста, однако не смогли окончательно сделать выводы об отравлении. Федеральные правоохранительные органы взяли образец крови у Хербста, однако результаты лабораторных исследований не показали токсичных соединений.

Отравление бывшего министра МВД Василия Цушко

Издание "Голос Америки" со ссылкой на тогдашнего министра МВД Василия Цушко в 2007 году сообщило о его отравлении.

"Ко мне применили теофиллин, который в дозах более 20 единиц становится ядом. Одна лаборатория показывает в моей крови около 500 единиц, а вторая более 600 единиц. Это свидетельствует о том, что меня отравили с расчетом, что я не выживу", — сказал Цушко.

По его словам, он чудом выжил, немецкие врачи заявили, что это уникальный случай — один из четырех известных. Цушко считает, что причиной отравления могли быть его действия по недопущению переворота в Генпрокуратуре и антикоррупционные действия в МВД, тогда как заказчики покушения могут быть люди из Секретариата президента.

Напомним, 28 ноября стало известно об отравлении жены главы ГУР МОУ Кирилла Буданова. У Марианны диагностировали поражение тяжелыми металлами. В ГУР заявили, что эти металлы не используются в быту и военном деле, поэтому это может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

Генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки в 2020-2021 годах, начальник ГУР в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк заявил, что жену Буданова отравили ртутью и мышьяком. Кроме нее, отравили еще нескольких сотрудников ГУР, которые отвечали за операции по РФ.