"Есть зацепки": в Bihus.Infо начали собственные поиски заказчиков слежки (видео)

Редактор Bihus.Infо Максим Опанасенко уверен, что вскоре назовет имена фигурантов. При этом не сообщил, помогают ли в расследовании источники в спецслужбах.

Журналисты-расследователи проекта Bihus.Infо начали собственное расследование, чтобы отыскать заказчиков слежки за коллективом. Они напомнили, что воспользуются десятилетним опытом в подобных делах и уже имеют зацепки. О ходе расследования рассказал редактор Bihus.Infо Максим Опанасенко в комментарии порталу "Киев 24".

Опанасенко отметил, что лица, которые устроили слежку, должны были потратить значительные средства, чтобы добраться внутрь гостиничного номера и установить видеокамеры. При этом деньги платились не так за организацию прослушивания, а именно за проникновение. Расследователи имеют похожий опыт, поэтому знают об особенностях такой работы, отметил спикер.

"Весь процесс был довольно масштабный и дорогостоящий ради того, что залезть в гостиничный номер".

Команда Bihus.Infо 10 лет занимается расследованиями коррупционных сделок в органах украинской власти, напомнил собеседник журналистов. На сегодня они уже имеют несколько зацепок и скоро смогут сообщить и фамилии, и структуры, которые организовали слежку.

"Мы имеем ряд зацепок и проводим собственное расследование. Очень скоро мы назовем имена и структуры, которые этим занимались", — подытожил Опанасенко.

В комментарии для портала NV журналист не ответил, помогают ли им источники из спецслужб в выяснении деталей дела. Но отметил, что он и его коллеги услышали "безграничное количество версий, которые противоречат друг другу". Как люди, которые "думают, что умеют искать информацию", они воспользуются зацепками и сделают собственные выводы.

Слежка за журналистами — детали дела Bihus.Infо

Отметим, 16 января в сети появилась видеозапись, на которой несколько сотрудников проекта Bihus.Infо якобы употребляли наркотики во время новогодней вечеринки. Кроме того, перед тем они выясняли, сколько они стоят и договаривались с поставщиком.

Видео опубликовали в Youtube-канале издания "Народная правда" — журналисты проанализировали редакцию этого издания и заподозрили, что их на самом деле не существует, а есть только фото, сгенерированные искусственным интеллектом.

Глава проекта журналистских расследований Денис Бигус отреагировал на публикацию. По его словам, он уволил людей, которых подозревают в употреблении наркотиков. Также сделает тест на наркотики для остальных членов команды. Предварительные данные свидетельствуют, что слежка за командой продолжалась год — заявил, что выяснит, кто за это ответственен.

17 января в СБУ сообщили, что открыли уголовное производство по факту слежки за журналистами. При этом отметили, что пока не будут давать правовую оценку действий людей, которые появились на видео.

Напоминаем, 15 января стало известно о нападении на журналиста-расследователя Юрия Николова: неизвестные отыскали его квартиру и налепили на дверь угрожающие сообщения. В ноябре 2023 года о нападении сообщил другой журналист — Михаил Ткач: по его словам, его ударили возле элитного ресторана в Киеве.