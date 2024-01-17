"Недопустимое давление": Зеленский отреагировал на слежку за журналистами Bihus.Info (видео)

Зеленский сообщил, что СБУ выяснит обстоятельства слежки за журналистами проекта Bihus.Info. При этом журналисты проводят собственное расследование и предполагают, что организаторы могут быть очень влиятельными.

На журналистов недопустимо давить, поэтому делом о слежке за командой Bihus.Info займутся сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ должна выяснить, кто совершил противоправные действия. Свое отношение к ситуации с журналистами-расследователями, которых неизвестные лица снимали на видео, обнародовал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 января.

Зеленский сперва сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на которой рассмотрели события на фронте и планы на новый год. На вопросе Bihus.Info политик остановился отдельно. В частности, он подчеркнул, что на журналистов нельзя давить. В связи с этим СБУ должна выяснить, кто устроил слежку и разобраться в деталях.

"Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", — сказал президент.

Слежка за журналистами — детали ситуации с Bihus.Info

Отметим, 16 января в сети появилось видео, на котором некоторые члены команды проекта Bihus.Info, как предполагают, принимали наркотики. Кроме того, опубликовали перехват телефонных разговоров, во время которых договаривались о приобретении запрещенных веществ. Видео опубликовано на портале "Народная правда" — фотографии редакции портала могут быть сгенерированы искусственным интеллектом, а биографии — вымышленными, сообщили в СМИ.

Основатель проекта Денис Бигус заявил, что уволит фигурантов скандального видео. Также он сообщил результаты собственного предварительного расследования. По словам журналиста, за командой следили около года — записывали разговоры, устанавливали камеры в гостиничных номерах. Редактор проекта Максим Опанасенко отметил, что команда проведет собственное расследование и вскоре сообщит, кто устроил слежку.

В пресс-службе СБУ объяснили, что открыли уголовное производство по факту преступления против журналистов. Также отметили, что наркотики, которые фигурируют на видео — это вопрос подследственности других правоохранительных органов.

Напоминаем, 17 января заместитель главного редактора рассказала, какого уровня могут быть лица, которые заказали и организовали слежку за журналистами. 15 января журналист-расследователь Юрий Николов сообщил об инциденте под дверью его квартиры: неизвестные лица пытались прорваться внутрь и выкрикивали угрозы.