"Важны результаты": в комитете Рады рассказали о последних новостях в скандале с Bihus.Info

Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что привлечение к ответственности заказчиков и исполнителей давления на работников медиа стало бы "хорошим месседжем" для партнеров.

В четверг, 18 января, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин перечислил реакции власти и силовиков относительно атак на журналистов из-за их деятельности. Об этом он отметил в заметке на собственном телеграм-канале.

Юрчишин подчеркнул, что такие случаи являются вызовами для Украины в вопросе свободы слова. Он отметил, что такие досадные факты наблюдаются во многих государствах мира, в том числе ведущих, но главное — результаты действий власти и общественности. А вот если Украина действительно найдет заказчика этих инцидентов, сказал глава парламентского комитета, и привлечет его к ответственности, тогда это будет хороший посыл партнерам и союзникам Украины.

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"Это будет хороший месседж нашим партнерам о том, что мы с ними в одной лодке, мы такая же страна, где действуют законы, а тот, кто давит на медиа не останется без наказания", — констатировал Юрчишин.

Реакция властей

Как написал Юрчишин, внимание этой проблеме, правда, без имен и собственных названий, уделил в вечернем обращении 17 января президент Украины Владимир Зеленский.

"Отдельно — по ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", — подчеркнул президент.

Официально отреагировал на нападения на журналистов-расследователей парламентский профильный комитет. Юрчишин напомнил, что он как председатель этого комитета подал депутатские обращения в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора относительно нападения на журналиста издания "Наші гроші" Юрия Николова и медийщиков, которые работают в проекте Bihus.Info.

Депутатское обращение Ярослава Юрчишина Депутатское обращение Ярослава Юрчишина Депутатское обращение Ярослава Юрчишина

"Считаю давление на медийщиков недопустимым и как председатель Комитета по вопросам свободы слова буду отстаивать права независимых изданий. Жду ответа в течение 10 дней и поделюсь ими здесь", — уточнил Юрчишин.

Также 18 января в ОГП, СБУ, МВД и Нацполицию относительно обоих случаев нападений на журналистов-расследователей должны обратиться народные депутаты из комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Об этом в собственном Facebook написала заместитель председателя комитета Евгения Кравчук.

Реакция силовиков

Служба безопасности Украины публично отреагировала на факт слежки и прослушивания сотрудников проекта Bihus.Info, заявив, что уже открыто уголовное производство согласно ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Кроме того, СБУ изъяла носители с записями с камер в комплексе, где скрыто снимали работников медиа. По словам Юрчишина, это подтвердили журналисты с места событий.

Национальная полиция также уже зарегистрировала заявление редакции Bihus.Info о препятствовании журналистской деятельности и вмешательстве в личную жизнь.

Ситуации с журналистами-расследователями — детали

Отметим, 16 января в сети появилось видео, на котором некоторые члены команды проекта Bihus.Info, как предполагают, употребляли наркотики. Кроме того, опубликовали перехват телефонных разговоров, во время которых договаривались о приобретении запрещенных веществ. Видео опубликовано на портале "Народная правда" — однако фотографии редакции портала могут быть сгенерированы искусственным интеллектом, а биографии — вымышленными, сообщили в СМИ.

Основатель проекта Денис Бигус заявил, что уволит фигурантов скандального видео. Также он сообщил результаты собственного предварительного расследования. По словам журналиста, за командой следили около года — записывали разговоры, устанавливали камеры в гостиничных номерах. Редактор проекта Максим Опанасенко отметил, что команда проведет собственное расследование и вскоре сообщит, кто устроил слежку.

Напоминаем, 15 января журналист-расследователь Юрий Николов сообщил об инциденте под дверью его квартиры: неизвестные лица пытались прорваться внутрь и выкрикивали угрозы.

Фокус писал, что в ноябре 2023 года о нападении сообщил другой журналист — Михаил Ткач: по его словам, его ударили возле элитного ресторана в Киеве во время съемок.