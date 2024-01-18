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Украина

"Важны результаты": в комитете Рады рассказали о последних новостях в скандале с Bihus.Info

нардеп Ярослав Юрчишин, комитет по вопросам свободы слова, нападения на журналистов, журналисты-расследователи
Фото: Из открытых источников | Народный депутат Ярослав Юрчишин уверен, что нападения на журналистов будут расследованы соответствующим образом

Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что привлечение к ответственности заказчиков и исполнителей давления на работников медиа стало бы "хорошим месседжем" для партнеров.

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В четверг, 18 января, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин перечислил реакции власти и силовиков относительно атак на журналистов из-за их деятельности. Об этом он отметил в заметке на собственном телеграм-канале.

Юрчишин подчеркнул, что такие случаи являются вызовами для Украины в вопросе свободы слова. Он отметил, что такие досадные факты наблюдаются во многих государствах мира, в том числе ведущих, но главное — результаты действий власти и общественности. А вот если Украина действительно найдет заказчика этих инцидентов, сказал глава парламентского комитета, и привлечет его к ответственности, тогда это будет хороший посыл партнерам и союзникам Украины.

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Фото: Скриншот

"Это будет хороший месседж нашим партнерам о том, что мы с ними в одной лодке, мы такая же страна, где действуют законы, а тот, кто давит на медиа не останется без наказания", — констатировал Юрчишин.

Реакция властей

Как написал Юрчишин, внимание этой проблеме, правда, без имен и собственных названий, уделил в вечернем обращении 17 января президент Украины Владимир Зеленский.

"Отдельно — по ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", — подчеркнул президент.

Официально отреагировал на нападения на журналистов-расследователей парламентский профильный комитет. Юрчишин напомнил, что он как председатель этого комитета подал депутатские обращения в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора относительно нападения на журналиста издания "Наші гроші" Юрия Николова и медийщиков, которые работают в проекте Bihus.Info.

Депутатское обращение Ярослава Юрчишина Fullscreen
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина Fullscreen
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина Fullscreen
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина
Депутатское обращение Ярослава Юрчишина

"Считаю давление на медийщиков недопустимым и как председатель Комитета по вопросам свободы слова буду отстаивать права независимых изданий. Жду ответа в течение 10 дней и поделюсь ими здесь", — уточнил Юрчишин.

Также 18 января в ОГП, СБУ, МВД и Нацполицию относительно обоих случаев нападений на журналистов-расследователей должны обратиться народные депутаты из комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Об этом в собственном Facebook написала заместитель председателя комитета Евгения Кравчук.

Реакция силовиков

Служба безопасности Украины публично отреагировала на факт слежки и прослушивания сотрудников проекта Bihus.Info, заявив, что уже открыто уголовное производство согласно ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Кроме того, СБУ изъяла носители с записями с камер в комплексе, где скрыто снимали работников медиа. По словам Юрчишина, это подтвердили журналисты с места событий.

Национальная полиция также уже зарегистрировала заявление редакции Bihus.Info о препятствовании журналистской деятельности и вмешательстве в личную жизнь.

Ситуации с журналистами-расследователями — детали

Отметим, 16 января в сети появилось видео, на котором некоторые члены команды проекта Bihus.Info, как предполагают, употребляли наркотики. Кроме того, опубликовали перехват телефонных разговоров, во время которых договаривались о приобретении запрещенных веществ. Видео опубликовано на портале "Народная правда" — однако фотографии редакции портала могут быть сгенерированы искусственным интеллектом, а биографии — вымышленными, сообщили в СМИ.

Основатель проекта Денис Бигус заявил, что уволит фигурантов скандального видео. Также он сообщил результаты собственного предварительного расследования. По словам журналиста, за командой следили около года — записывали разговоры, устанавливали камеры в гостиничных номерах. Редактор проекта Максим Опанасенко отметил, что команда проведет собственное расследование и вскоре сообщит, кто устроил слежку.

Напоминаем, 15 января журналист-расследователь Юрий Николов сообщил об инциденте под дверью его квартиры: неизвестные лица пытались прорваться внутрь и выкрикивали угрозы.

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"Есть зацепки": в Bihus.Infо начали собственные поиски заказчиков слежки (видео)

Фокус писал, что в ноябре 2023 года о нападении сообщил другой журналист — Михаил Ткач: по его словам, его ударили возле элитного ресторана в Киеве во время съемок.