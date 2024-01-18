"Важливі результати": у комітеті Ради розповіли про останні новини у скандалі з Bihus.Info

Очільник комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що притягнення до відповідальності замовників і виконавців тиску на працівників медіа стало б "хорошим меседжем" для партнерів.

Related video

У четвер, 18 січня, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин перелічив реакції влади і силовиків щодо атак на журналістів через їхню діяльність. Про це він зазначив у дописі на власному телеграм-каналі.

Юрчишин підкреслив, що такі випадки є викликами для України в питанні свободи слова. Він зауважив, що такі прикрі факти спостерігаються у багатьох державах світу, у тому числі провідних, але головне — результати дій влади і громадськості. А от якщо Україна й справді знайде замовника цих інцидентів, сказав голова парламентського комітету, і притягне його до відповідальності, тоді це буде гарний меседж партнерам і союзникам України.

Фото: Скріншот

"Це буде хороший меседж нашим партнерам про те, що ми з ними в одному човні, ми така сама країна, де діють закони, а той, хто тисне на медіа не залишиться без покарання", — констатував Юрчишин.

Реакція влади

Як написав Юрчишин, увагу цій проблемі, щоправда, без імен та власних назв, приділив у вечірньому зверненні 17 січня президент України Володимир Зеленський.

"Окремо — щодо ситуації з нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", — підкреслив президент.

Офіційно відреагував на напади щодо журналістів-розслідувачів парламентський профільний комітет. Юрчишин нагадав, що він як голова цього комітету подав депутатські звернення до Служби безпеки України та Офісу генпрокурора стосовно нападу на журналіста видання "Наші гроші" Юрія Ніколова та медійників, які працюють в проєкті Bihus.Info.

Депутатське звернення Ярослава Юрчишина Депутатське звернення Ярослава Юрчишина Депутатське звернення Ярослава Юрчишина

"Вважаю тиск на медійників неприпустимим та як голова Комітету з питань свободи слова буду відстоювати права незалежних видань. Чекаю на відповіді впродовж 10 днів та поділюся ними тут", — уточнив Юрчишин.

Також 18 січня до ОГП, СБУ, МВС та Нацполіції стосовно обох випадків нападів на журналістів-розслідувачів мають звернутися народні депутати з комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Про це у власному Facebook написала заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

Реакція силовиків

Служба безпеки України публічно відреагувала на факт стеження і прослуховування співробітників проєкту Bihus.Info, заявивши, що вже відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 КК (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Крім того, СБУ вилучила носії із записами з камер у комплексі, де приховано знімали працівників медіа. За словами Юрчишина, це підтвердили журналісти з місця подій.

Національна поліція також уже зареєструвала заяву редакції Bihus.Info про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя.

Ситуації з журналістами-розслідувачами — деталі

Зазначимо, 16 січня у мережі з'явилось відео, на якому деякі члени команди проєкту Bihus.Info, як припускають, вживали наркотики. Крім того, опублікували перехоплення телефонних розмов, під час яких домовлялися про придбання заборонених речовин. Відео опубліковане на порталі "Народна правда" — проте фотографії редакції порталу можуть бути згенеровані штучним інтелектом, а біографії — вигаданими, повідомили у ЗМІ.

Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнить фігурантів скандального відео. Також він повідомив результати власного попереднього розслідування. Зі слів журналіста, за командою стежили близько року — записували розмови, встановлювали камери у готельних номерах. Редактор проєкту Максим Опанасенко наголосив, що команда проведе власне розслідування і незабаром повідомить, хто влаштував стеження.

Нагадуємо, 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив про інцидент під дверима його квартири: невідомі особи намагались прорватись всередину і вигукували погрози.

Важливо

"Маємо зачіпки": у Bihus.Infо почали власні пошуки замовників стеження (відео)

Фокус писав, що у листопаді 2023 про напад повідомив інший журналіст — Михайло Ткач: з його слів, його вдарили біля елітного ресторану в Києві під час зйомок.