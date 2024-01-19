Подсматривали за женщинами и удалили канал: в Bihus.info рассказали о поиске авторов видео

Расследователи установили, что неизвестные лица следили не только за журналистами, но и за рядовыми гражданами. При этом камеры работали в сауне и в гостиничных номерах, где проживали женщины.

Группа неизвестных лиц арендовала помещения, в которых планировала проводить корпоратив команда проекта Bihus.Info и где записали действия некоторых сотрудников. Неизвестные установили камеры видеонаблюдения во всех помещениях, касающихся команды расследователей. Злоумышленники не успели снять камеры вовремя, поэтому некоторое время снимали рядовых клиентов гостиничного комплекса, где происходили события. О деталях расследования рассказал основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус на Youtube-канале.

Денис Бигус пояснил, что удалось опросить работников этнографического комплекса "Украинское село" под Киевом, в котором коллектив отмечал окончание 2023 года. Таким образом, даже не имея записей камер видеонаблюдения, которые официально работали на территории комплекса, выяснили, что слежкой занимались по меньшей мере 30 человек.

Этнографический комплекс "Украинское село" — место отдыха, расположенное менее чем в 20 км от окраины Киева, свидетельствуют данные Google maps. На территории комплекса можно увидеть старинные украинские хаты, церковь. Также есть сауна и беседки, в которых можно отдохнуть зимой или летом.

"Украинская хата" — расположение на карте "Украинская хата" — схема "Украинская хата" — старинный дом "Украинская хата" — беседка со скульптурами

Слежка за журналистами — детали расследования

По словам журналиста, команда арендовала несколько помещений на 27 декабря 2023 года — гостиничные номера, конференц-зал, сауну и тому подобное. Накануне, 26 декабря, эти же помещения арендовали другие лица — около 30 "мрачных хмырей", как их назвал Бигус. Эти люди получили возможность полного доступа к помещениям, где их не видел персонал — именно тогда они установили аппаратуру для слежки. В частности, тайные видеокамеры были в сауне, а также в гостиничных номерах, где проживали женщины-сотрудницы команды.

"26 декабря администрация заведения наблюдает самый странный корпоратив "офисных сотрудников" просто ever ("офисными сотрудниками" себя называют эти гости)", — пояснил Бигус.

28 декабря эти же помещения вновь арендовали — теперь уже для того, чтобы снять записывающие устройства. Однако злоумышленники некоторые камеры снять не могли, потому что помещения ранее заняли другие клиенты гостиничного комплекса. То есть еще несколько дней злоумышленники наблюдали за действиями других граждан, совсем не причастных к деятельности команды расследователей.

Денис Бигус опросил команду, большая часть которой — женщины, и выяснил, что некоторые замечали в помещениях комплекса "неизвестные девайсы", похожие на пожарную сигнализацию. Когда они осмотрели гостиничные номера 17 января, то этих устройств уже не было.

"[Они — ред.] вспомнили, что видели в комнатах девайсы — коробочки, похожие на пожарную сигнализацию. А позавчера, когда мы прошлись по номерам, все, их там уже не оказалось. И сразу за этими воспоминаниями о коробочках они вспоминают и то, что переодевались в этих номерах, выходили из душа. У меня просто слов нет, какие вы подонки", — заявил журналист.

Также расследователь оценил действия людей, которые устроили слежку за Bihus.Info. В частности, он назвал их "кончеными" и риторически спрашивал, как такие действия кому-то пришло в голову организовать.

"Невозможно представить, что должно быть в головах у этих конченых, которые проводили эту операху, что должно быть в голове у того, кто ее планировал, кто ее утверждал, кто посылал людей".

Как отреагировали авторы скандального видео о Bihus.Info

Видео, на котором зафиксировали употребление запрещенных веществ некоторыми членами команды Bihus.Info, неизвестные разместили в Youtube-канале портала "Народная правда". Однако по состоянию на 19 января этот материал удален с сайта "Народной правды" и с Youtub-канала, рассказали расследователи. Например, если зайти по адресу, где еще 17 января рассказывали о скандальной записи, то в браузере выдает сообщение, что статья уже отсутствует. Канал и видео исчезли бесследно.

Страница, на которой была статья о Bihus.Info Фото: BIHUS info Youtube-канал, на котором было видео о Bihus.Info Фото: BIHUS info

Отметим, 16 января в сети опубликовали видео, на котором показали, как некоторые члены команды Bihus.Info якобы употребляют наркотики. Кроме того, добавили аудиозаписи, на которых эти люди договариваются о покупке запрещенных веществ. Денис Бигус объяснил, что на видео — не журналисты, а некоторые операторы, и заявил, что за командой, по предварительным данным, следили около года. Журналисты заявили, что самостоятельно отыщут людей, которые за ними следили, однако в СБУ объявили, что также открывают дело и будут выяснять личности злоумышленников.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давить на журналистов недопустимо. Между тем в СМИ исследовали портал, который разместил скандальное видео: предположили, что редакция — "фейк".