США передали Киеву почти все, что нужно для контрнаступления, — Джон Кирби

По словам представителя Белого дома, Вашингтон готовит новый пакет военной помощи, однако сроки поставок он не назвал.

Соединенные Штаты предоставили Украине почти всю запрашиваемую военную помощью для проведения анонсированного контрнаступления. Об этом 1 мая сообщила американская журналистка Лора Келли со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби.

Также Келли добавила, что, по словам Кирби, ожидается объявление нового пакета военной помощи для Украины. Однако сроки предоставления новой партии не уточняются.

Украина готова к контрнаступлению, — министр обороны

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы обороны готовы к анонсированному контрнаступлению. Как отметил Резников, подготовка находится в завершающей стадии, кроме того, ожидается, что наступят подходящие погодные условия и будет озвучено решение командования. В контрнаступлении будут применять бронетехнику, переданную западными партнерами. В частности речь идет об основных боевых танков Leopard 2 и Challenger. А вот американские танки M1 Abrams "не успеют" принять участия.

Сколько солдат подготовила Украина для контрнаступления

25 апреля газета The New York Times писала, что к концу апреля Киева подготовит 12 бригад численностью около 4000 человек каждая для контрнаступления, которое, по мнению СМИ, состоится весной текущего года. Журналисты убеждены, что контрнаступление ВСУ состоится уже в мае 2023 год и будет разворачиваться с основном на южном направлении.

По данным СМИ, Украина создала новые боевые бригады, объединив новобранцев с небольшим ядром опытных солдат из числа ветеранов.

НАТО предоставила Украине 98% от обещанных танков и бронемашин

27 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с момента полномасштабного вторжения России Украина получила более 98% обещанных НАТО боевых машин. Альянс предоставил Украине 1550 единиц бронированных машин, 213 танков и другой техники, включая большое количество боеприпасов. Кроме того, страны НАТО обучили и оснастили более 9 украинских вооруженных бригад.

Напомним, о том, что ВСУ получили 98% обещанной техники, — 27 апреля также сообщал генерал армии США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Кристофер Каволи. По словам офицера, страны Североатлантического Альянса продолжать поддерживать Украину