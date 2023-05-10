Нет влияния: в ISW рассказали, почему Пригожин не вывел ЧВК "Вагнер" из Бахмута

По мнению американских аналитиков, то, что глава наемников до сих пор не смог выйти на связь с генералом Суровикиным, которого предоставили в качестве посредника между МО и ЧВК, говорит о том, что влияние Пригожина в министерстве не такое, как он себе представлял.

Основатель ЧВК "Вагнер" до сих пор не вывел наемников из Бахмута Донецкой области, несмотря на свои обещания, потому что у него нет рычагов влияния на российское Министерство обороны. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 9 мая.

По мнению аналитиков, Пригожин воспользовался праздником "дня победы" как возможностью высмеять президента РФ Владимира Путина и поставить под сомнение его суждения. Пригожин упомянул фигуру "счастливого дедушки", который "думает, что он хороший" во время обсуждения нехватки боеприпасов и будущих перспектив России в Украине.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не будут выведены из Бахмута к ранее заявленному им сроку — 10 мая, несмотря на то, что Минобороны России не предоставило "Вагнеру" дополнительные снаряды. Пригожин заявил 9 мая, что "Вагнер" продолжит борьбу за Бахмут и будет отстаивать свои требования в ближайшие несколько дней.

При этом глава наемников заявил, что "Вагнер" не получил всего количества боеприпасов, якобы обещанного российским МО в приказе от 7 мая, и утверждает, что 8 мая наемники получили только 10 процентов от запрашиваемых боеприпасов. Пригожин добавил, что приказ МО РФ угрожал "Вагнеру" изменой, если Пригожин выведет свои войска из Бахмута, что, вероятно, является одной из причин, почему Пригожин не выполняет свою угрозу 5 мая вывести войска из Бахмута. Он также отметил, что ему не удалось связаться с заместителем командующего театром военных действий в Украине и посредником между российским МО и "Вагнером" генералом армии Сергеем Суровикиным.

"Пригожин, вероятно, ожидал, что российское МО полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей для регулярных российских сил, но, вероятно, понял, что не может выполнить свой ультиматум в настоящее время", — сказано в отчете.

Как отмечают американские аналитики, глава ЧВК "Вагнер" также, вероятно, ожидал, что Суровикин сможет заставить российское МО удовлетворить его требования. Однако его неспособность связаться с Суровикиным указывает на то, что у Пригожина не так много рычагов влияния в российском МО, как он себе представлял.

Снарядный "голод" ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

7 мая Пригожин заявил, что в Минобороны России пообещали наемникам ЧВК "Вагнер" предоставить боеприпасы, а также генерала Сергея Суровикина в качестве посредника между наемниками и ведомством, а также разрешило действовать на Бахмуте на свое усмотрение.

Также 7 мая в ВСУ заявили, что на бахмутском направлении у российской армии, как и у ЧВК "Вагнер", нет снарядного голода. Поведение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и все безобразия объясняются проблемой с кадрами.

По мнению американских СМИ, Кремль сознательно позволял Пригожину критиковать чиновников, поскольку это соответствовало стратегии Путина по разделению политической территории и боевого поля в Украине на отдельные конкурирующие группы, чтобы ни одна из них не стала слишком сильной.

Напомним, 9 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о нехватке боеприпасов и вспомнил про "дедушку, который думает, что ему хорошо". На кадрах опубликованного видео глава ЧВК показал лежащие на земле боеприпасы, которые военное руководство накапливает на складах и не отдает войскам.