ЗРК Patriot сбил ракету "Кинжал" над Киевом: эксперт указал на удар по репутации РФ

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, американский ЗРК Patriot получил в Украине отличную рекламу. Российские пропагандисты говорили, что "Кинжалы" невозможно перехватить.

Уничтожение аэробаллистической ракеты "Кинжал" над Киевом стало сильным репутационным ударом по российскому ВПК. Об этом сказал в интервью ТСН 10 мая военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, конкурент российских С-400 и С-300, получил в Украине отличную рекламу, заметил обозреватель.

"Это первый "Кинжал", который был сбит в современной истории. Это уникальный случай", — добавил Коваленко.

Российская пропаганда, по его словам, постоянно говорила о "Кинжалах" как о ракете, которую невозможно перехватить, Она якобы не имеет аналогов в мире.

"От гиперзвуковой у этой ракеты только скорость, другим характеристикам гиперзвукового оружия она не соответствует", – пояснил эксперт.

Пропагандисты пытались всячески дискредитировать ЗРК Patriot, потому что это основной конкурент российским С-300 и С-400 в экспорте.

"Итак, что происходит? Оружие, якобы не имеющее аналогов в мире, уничтожается. Делает это ЗРК Patriot. Это максимальный репутационный удар по России и при этом — отличная реклама для ЗРК Patriot", — подчеркнул Коваленко.

ВСУ сбили ракету "Кинжал": как это было?

Украинские военные уничтожили аэробаллистическую ракету Х-47 "Кинжал" в ночь с 3 на 4 мая в небе над Киевом с помощью ЗРК Patriot. СМИ писали о перехвате боеприпаса около 2:40 ночи.

Боевая часть Х-47 — 500 кг, а скорость полета этой ракеты превышает 12 тысяч км/ч. Россия приняла на вооружение данный тип снарядов в 2018 году и произвела около нескольких десятков.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сначала опровергал данные о сбивании "Кинжала" над Киевом. Журналисты Defense Express проверили фото обломков ракеты и подтвердили, что это была Х-47 "Кинжал", а не баллистические снаряды от ОТРК "Искандер" или Х-22.

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук 6 мая официально признал сбивание ракеты "Кинжал".

"Поздравляю украинский народ с историческим событием. Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал", — заявлял он.

А 9 мая успехи ВСУ подтвердили в Пентагоне — бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что над Киевом "приземлили" российскую аэробаллистическую ракету. США обещают и далее поставлять Украине системы ПВО и боеприпасы к ним для контроля воздушного пространства.

Военные, которые успешно применили ЗРК Patriot, проходили обучение в штате Оклахома, сообщили источники канала CNN.

Полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан 7 мая предположил, что оккупанты хотели попасть ракетой в здание Верховной Рады Украины. Если бы ракета "Кинжал" попала в купол, здание парламента полностью было бы уничтожено.