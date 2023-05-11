Прошла неделя: в Минобороны России придумали, почему ЗРК Patriot не сбил "Кинжал"

Российские специалисты уверены, что скорость полета аэробаллистической ракеты выше предельных режимов западных систем ПВО. Обломки уничтоженного снаряда не раз показывали на видео.

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot якобы не мог уничтожить российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал". Об этом сказал агентству "РИА Новости" 11 мая высокопоставленный источник в Минобороны России.

По его мнению, ЗРК Patriot просто не способен перехватывать цели на такой скорости.

"Скорость полета "Кинжала" превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК. На конечном участке полета ракета совершает маневр и практически вертикально заходит на цель", — прокомментировал собеседник.

Корреспондент таблоида Bild показывал обломки уничтоженной ракеты "Кинжал" Фото: Скриншот

В Минобороны России уверены, что такие характеристики ракеты исключают возможность ее перехвата.

"Вбросы о сбитой ракете — это попытка выдать желаемое за действительное", — подытожил российский чиновник.

Напомним, что корреспондент немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер 10 мая показывал на видео обломки уничтоженной ракеты "Кинжал". Аэробаллистическая ракета считалась чудо-оружием Путина, комментировал он.

Об уничтожении аэробаллистической ракеты "Кинжал" стало известно 4 мая. Примерно в 2 часа ночи истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома "Савайслейка" в РФ и выпустил ракету.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер 9 мая подтвердил факт уничтожения "Кинжала" американской системой ПВО Patriot. Секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов 11 мая заявил, что россияне были в шоке, когда узнали об уничтожении ракеты.