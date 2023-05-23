В Кремле не знают, почему ВС РФ не смогли справиться с ДРГ на Белгородщине за сутки (видео)

Спикер президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о боях с добровольцами в Минобороны и МВД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, почему "зачистка" Белгородской области от ДРГ продолжается уже больше суток. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает российское медиа Astra.

Песков предложил переадресовать вопросы об операции в Белгородской области Министерству обороны.

Также спикер отметил, что Кремль не комментирует количество и личности добровольцев в Белгородской области.

"Я не могу давать эти цифры. Наши спецслужбы занимаются этим, выясняют личность, количество. После того как они выяснят, можно им будет задавать вопросы".

Бои в Белгородской области — что известно

Напомним, 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон.

22 мая сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая в РФ сообщили, что Министерство обороны России и силовые структуры "зачищают" Грайворонский район Белгородской области.

Напомним, 23 мая российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая стало известно, что Россия вынуждена перекинуть часть оккупационных войск из Украины в Белгородскую область из-за сложившейся в регионе ситуации.