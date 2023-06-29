Истощили резервы: бойцы ЧВК "Вагнер" наступали на Бахмут без приказа МО, — журналист Херш
По словам американского журналиста Сеймура Херша, Евгений Пригожин не согласился со сменой наступательной стратегии на оборонительную.
Наемники ЧВК "Вагнер" начали наступление на Бахмут без приказа от Минобороны РФ, которое в то время планировало перейти к обороне. Об этом сообщает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированный источник в разведке США.
"Мы поняли еще в январе 2023 года, что разборки между генералами, поддерживаемыми Путиным, и Пригожиным, поддерживаемым ультранационалистическими экстремистами, неизбежны", – якобы сказал журналисту анонимный разведчик.
По его словам, когда Путин и его военное ведомство постепенно изменили свою стратегию с наступательной на оборонную, глава ЧВК "Вагнер" не согласился и продолжил наступление на Бахмут.
Собеседник выразил мнение, что вместо того, чтобы создать общественный кризис и отдать под трибунал Пригожина, Москва просто удержала ресурсы и позволила ему израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, утверждает Херш.
"Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь сгинуть с позором", – сказал источник.
Также он якобы отметил, что со стороны Путина было очень проницательно прийти к такому итогу без политического противостояния со сторонниками главы ЧВК, пишет Херш.
Справка: Сеймур Майрон Херш — американский журналист и правозащитник. Стал известен в 1969 году после освещения массовых убийств в Сонгме (Вьетнам), совершенных военными США, за что в 1970 году стал лауреатом Пулитцеровской премии. В феврале 2023 года Херш заявил, что власти США могут быть причастны к взрывам на трубопроводах "Северный поток", которые состоялись в июне 2022 года. Также журналист известен тем, что отрицал применение химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.
Напомним, 29 июня верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, российский президент Владимир Путин ослаблен мятежом ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, которое показало, что он "не единственный хозяин в городе" и "утратил монополию на силу".
В этот же день глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Евгения Пригожина удалось убедить прекратить вооруженный мятеж, надавив на его "патриотические убеждения". Лукашенко и другие лица смогли его заверить, что своими действиями он разорвет Россию.