"Ничего не заявляли": в Кремле пока не согласились продлить "зерновую сделку", - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что у Путина собираются продлить зерновую сделку, о чем заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В РФ пока не делали никаких заявлений о продлении "зерновой сделки". Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

"Никаких заявлений на этот счет мы не делали", — сказал спикер Кремля.

Так у президента РФ отреагировали на ранее появившуюся информацию в СМИ о том, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина якобы есть "общие позиции" по продлению Черноморской зерновой сделки. Встреча двух политиков запланирована на август.

По информации СМИ, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил письмо Путину, чтобы тот согласился на продление зерновой инициативы. А президент Турции Эрдоган надеется на продуктивное сотрудничество с РФ в этом вопросе.

Напомним, "зерновое соглашение" в очередной раз продлили 17 мая сроком на 60 дней. Его условия истекают 17 июля.

3 июля журналисты писали, что в ЕС рассматривают возможность ослабить санкции против РФ, чтобы продлить "зерновую сделку". По информации СМИ, Россия предложила Европейскому союзу разрешить подсанкционному "Россельхозбанку" создать "дочку", которая сможет пользоваться международной системой переводов SWIFT, чтобы оплачивать зерновой экспорт. Пока что в ЕС сомневаются, насколько действия законны и есть ли вообще возможно реализовать подобное предложение. Однако для сторонников сохранения договоренностей в рамках "зерновой инициативы" ослабления санкций против России — "наименее худший" вариант для сохранения экспорта зерна.

11 июля аналитики американского Института изучения войны заявили, что недавняя атака РФ по зерновым складам в Одесской области связана с попыткой сорвать зерновую инициативу. А 9 июня британская разведка сообщала, что РФ согласится на продление сделки в обмен на возобновления аммиакопровода в Одессу, который оккупанты обстреляли в июне.

Незадолго до этого, 8 июня в Кремле заявили об "осложнениях" с зерновым соглашением из-за повреждения аммиакопровода Тольятти-Одесса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков намекал, что это часть зерновой сделки.