США выделили Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд: что в него вошло
Украинские военные получат от американских партнеров дополнительное количество систем NASAMS, снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и прочее оборудование.
В среду, 19 июля, Министерство обороны США анонсировало пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины на 1,3 миллиарда долларов. Об этом стало известно из официального портала Пентагона.
В ведомстве подчеркнули, что в новый пакет помощи вошли критически важные для Украины средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Сообщается, что в отличие от полномочий президента США, согласно которым Минобороны доставляет Украине оборудования из собственных запасов, полномочия USAI предусматривают закупку техники у промышленности или партнеров для последующей передачи ВСУ.
Новый пакет военной помощи США для Украины на 1,3 миллиарда долларов включает:
- 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование для разминирования;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства противодействия БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- тактические защищенные системы связи;
- поддержку обучения и технического обслуживания.
Напомним, что 18 июля состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". Союзники Украины уделили внимание трем составляющим: борьбе с российскими беспилотниками, поставкам бронемашин для пехоты ВСУ и боеприпасов.
Ранее, 12 июля, Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 65 млн долларов. Выделенные средства будут направлены на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии.