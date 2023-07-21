Со склада — на фронт: Болгария отправит в Украину партию бронетранспортеров

Согласно решению болгарского парламента, ВСУ получит старые БТРы, которые находились на складах МВД. Взамен они ожидают компенсацию от правительства США.

21 июля парламент Болгарии поддержал новую военную помощь, которую предоставят Украине. В частности, парламентарии поддержали отправку 100 бронетранспортеров (БТР). О деталях решения и о его обосновании говорится в статье портала "Свободная Европа".

Указывается, что из шести фракций Народного Собрания Болгарии 142 голоса "за" отдали четыре фракции, из них две правительственных и две оппозиционных. 52 голоса "против" отдали две фракции — партия "Возрождение" и "Болгарская социалистическая партия" (БСП). При этом стоит отметить, что в 49-ом Народном Собрании заседают 240 народных избранников.

Согласно результатам голосования, Украина получит 100 БТР. Бронемашины поступят со складов МВД, а не вооруженных сил страны, отмечается в решении.

Предложение о продлении поддержки Украины поступили в болгарский парламент в начале июля, напомнило издание. Тогда предлагали подумать о выделении новой партии техники, снарядов и взрывчатки.

Также есть некоторые детали относительно того, что же это за машины поступят ВСУ. Речь идет о БТР, которые появились в автопарке МВД в 1984 по 1989 гг. — во времена так называемого "Процесса Возрождения". Тогда болгарские власти решили выселить турок за пределы страны. Во время событий почти 40-летней давности в Турцию отправили около 300 тыс. человек.

Впрочем, отмечается, что БТР-ы во время депортации не использовали. Также не указано, сколько же всего подобных машин имеет страна и какие у них технические характеристики. Однако указано: Болгария надеется, что США компенсирует ей стоимость техники, которую она отправит в Украину.

Отметим, во время европейского турне президента Украины Владимира Зеленского перед саммитом НАТО состоялся визит и в Болгарию. Во время этого визита украинский политик остро ответил на упреки своих собеседников: отметил, что происходит полномасштабное вторжение РФ и от российских ракет ежедневно гибнут люди.

Между тем ранее стало известно, что Болгария активно помогала Украине с первых дней войны, но не афишировала этого. В частности, в СМИ сообщили, что ВСУ получили большую партию снарядов советского образца и старую советскую военную технику в рабочем состоянии.

Напоминаем, на днях правительство США объявило о новой партии военной помощи, которую получит Украина. На этот раз речь шла о помощи в двух частях: отдельно — о военном снаряжении и технике, отдельно — о боеприпасах различного типа.

Ранее стало известно, что ВСУ таки получат от армии США кассетные боеприпасы. Эксперты утверждают, что этот вид оружия поможет ускорить наступательные действия Сил обороны.

Украина в связи с обеспокоенностью относительно кассетных снарядов заявила, что будет фиксировать все случаи их применения: после победы так будет легче обезвредить взрывчатку, которая не сдетонировала.