Год после теракта в Еленовке: в ООН подтвердили, что по колонии ударили не HIMARS

Представители ООН общались с военнопленными, которые находились в момент теракта в колонии и которых освободили из плена, и пришли к выводу, что точные обстоятельства инцидента в ночь на 29 июля 2022 года остаются невыясненными.

Через год после трагического убийства по меньшей мере 50 украинских военнопленных в исправительной колонии в Еленовке в Донецкой области Украины, которая находится под временным контролем РФ, виновных в нем так и не наказали. Об этом заявил во вторник глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Военнопленные, получившие ранения или погибшие в Еленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда была известна, а виновные в нарушениях международного права понесли ответственность. Наш Офис встретился с семьями жертв и выслушал их мольбы о правде и справедливости — и действительно, они имеют право на правду, справедливость и возмещение. Для всех, кто пострадал от этой трагедии, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость", — сказал он.

По его словам, за год со дня теракта РФ не предоставила гарантий представителям ООН для посещения колонии и не удовлетворила общие запросы Управления ООН по правам человека о доступе к территориям Украины, которые находятся под временным военным контролем РФ. Впрочем, в ООН смогли поговорить с лицами, которые пережили инцидент в Еленовке, и благодаря этому детально проанализировать имеющуюся дополнительную информацию.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, доступная информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS. По имеющейся информации, на данном этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, откуда мог быть выстрел из оружия. Офис будет продолжать следить за инцидентом в соответствии со своим опытом и полномочиями", — сказал Тюрк.

Он добавил, что военнопленные защищены международным гуманитарным правом, а их смерть или ранения в плену должно официально и тщательно расследовать государство, которое держит в плену.

"Любое подозрение в преступном поведении должно быть немедленно, тщательно, независимым, беспристрастным и прозрачным расследованным, а виновные привлечены к ответственности", — сказал Тюрк.

Теракт в Оленевке

29 июля в колонии Еленовки Донецкой области, где содержались военнопленные ВСУ, произошел мощный взрыв, после чего на территории начался пожар. Украинская сторона обвинила российских военных в совершении теракта, в связи с чем в ООН заявили о планах создать спецгруппу для проведения расследования обстоятельств происшествия.

29 июля Минобороны РФ заявило, что в результате удара РСЗО HIMARS по баракам в Еленовке, где среди прочих содержатся пленные "азовцы", погибли по меньшей мере 40 украинцев, еще 75 ранены.

CNN опубликовало расследование о теракте в Еленовке. Спутниковые снимки и материалы с места происшествия свидетельствуют о том, что взрыв, вероятно, вызван детонацией устройства внутри помещения.

Украинская сторона предполагает, что барак, где содержались украинские военнопленные, атаковали с применением реактивного огнемета "Шмель". За несколько дней до теракта начала поступать информация о том, что оккупанты рандомно выбирают военнопленных и переводят их в другой барак.