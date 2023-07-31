Украинская авиация уже устарела: в ВСУ рассказали, когда Киев получит истребители F-16

Еще до начала полномасштабной войны Украина планировала переходить на многоцелевые F-16. Для этого создали специальную программу по перевооружению украинских военных.

Спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что первые поставки истребителей F-16 могут быть в конце этого или в начале следующего года. Об этом он сообщил в интервью для "Новости Live".

"Судя по итогам саммита НАТО, возможно, поставки будут на конец этого года или начало следующего. Кулеба (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, — ред.) и американцы говорят, что возможно, до конца первого квартала (следующего года. — ред.), — сказал Юрий Игнат.

Некоторые западные военные эксперты заявляли, что Украине не нужны истребители F-16, однако он считает, что это вредная точка зрения и является нарративами российской пропаганды. Поскольку исход войны зависит от успеха в воздухе. Артиллерия или РСЗО HIMARS не смогут ничего сделать, если в небе не будет преимущества.

"Поэтому ПВО, которая состоит из средств прикрытия, зенитно-ракетных установок и истребительного прикрытия — это ключ к успешному проведению наземных операций", — пояснил Игнат.

По его словам, с этим мнением все согласны, однако западные эксперты "почему-то протестуют против предоставления Украине этого самолета". Игнат отметил, что украинцы справятся, сумеют удачно хранить F-16, как это делают с самолетами, которые уже есть в Украине.

Игнат пояснил, что задолго до войны Украина планировала переходить на истребители F-16. Для этого была специальная программа по перевооружению ВСУ на западную технику, в частности речь идет о зенитно-ракетных войсках, которые уже обновляются.

Представитель Воздушных сил добавил, что украинская авиация уже устарела, а потому летает "на пределе возможностей". В частности, самый молодой наш самолет 1991 года выпуска.

Напомним, 21 июля координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби завил, что Украина может получить истребители F-16 до конца текущего года.

28 июля Фокус писал о том, что по информации журналистов издания Politico, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США хотят начать до конца года.