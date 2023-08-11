ВС РФ атаковали Украину "Кинжалами": одну ракету удалось сбить, — Воздушные силы

Пуски ракет Х-47 "Кинжал" осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ, сообщили в ПС. Одна из ракет попала в жилой дом.

В пятницу 11 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал", которые запустили с четырех самолетов МиГ-31К. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

"Сегодня, около 10.00 противник осуществил пуски 4-х аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в воздушное пространство Украины вражеские ракеты вошли с северного направления, они направлялись на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила одну ракету Х-47 "Кинжал" в Киевской области, остальные ракеты попали неподалеку от аэродрома на Прикарпатье.

Были поражены объекты гражданской инфраструктуры, также зафиксировано попадание одной ракеты в жилой сектор. В результате удара погиб ребенок, есть травмированные, по данным Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, утром 11 августа враг нанес ракетный удар по жилому дому в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В больницу в критическом состоянии доставили 8-летнего мальчика, однако медикам не удалось его спасти.

11 августа в Воздушных силах сообщили, что враг атаковал столицу аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки вражеской ракеты были зафиксированы в Оболонском и Днепровском районах столицы.