РФ могла перестать финансировать ЧВК "Вагнер": в британской разведке назвали вероятного спонсора

Наиболее вероятным спонсором ЧВК "Вагнер" может быть Беларусь, для которой это является "потенциально нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов", уточнили в разведке.

Российская Федерация, вероятно, перестала финансировать частную военную компанию "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании в Twitter.

"Есть реалистичная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу", — говорилось в сообщении.

Отметили, что ЧВК "Вагнер" может двигаться к процессу сокращения численности и реконфигурации для того, чтобы сэкономить средства на зарплате.

После военного мятежа в июне Россия действовала против бизнес-интересов владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В случае, когда РФ перестала платить ЧВК "Вагнер", ее может финансировать Беларусь. Однако это было бы "значительной и потенциально нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Ранее росСМИ сообщали, что ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование на территории РФ, тогда большинству "вагнеровцев" предложили перейти под командование главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а другие передислоцировались в Беларусь.

20 июля пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что прибывшие в Беларусь наемники "Вагнер" приступили к обучению белорусского армейского спецназа. 19 июля в Telegram-канале Пригожина появилось видео, на котором основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приветствует своих солдат в Беларуси, однако его подлинность вызвала сомнения. В отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 июля говорилось о том, что в Беларуси могут построить еще одну базу, в которой разместят бойцов ЧВК "Вагнер".

8 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Беларуси находятся 6,5 тысячи наемников из ЧВК "Вагнер". По его словам, их могут применить для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

В тот же день в ЦНС предположили, что Россия может использовать "вагнеровцев" для поддержки информационной операции по давлению на страны Европы для того, чтобы заставить страны ЕС уменьшить поддержку Украины. 10 августа стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" пытались оказать психологическое давление и имитировали прибытие на границу с Польшей. Маневры вдоль белорусско-польской границы осуществляли около 250 бойцов.

9 августа в отчете Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что, вероятно, сделка, в рамках которой ЧВК "Вагнер" оказались в РБ, сорвалась. Американские аналитики заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" сохраняют присутствие на объектах в Беларуси, поэтому трудно сказать, вернуться ли они на территорию РФ. На спутниковых снимках видно большое количество машин в их лагере в Беларуси, что указывает на увеличение количества техники в период с 1 по 9 августа.

Напомним, 7 августа в Беларуси вблизи польской и литовской границы начались военные учения. В британской разведке сообщили 11 августа, что это является частью планового процесса подготовки белорусских военных. Бойцы ЧВК "Вагнер", вероятно, выступают как консультанты, которые имеют опыт реальных боевых действий.